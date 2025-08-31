Stasera Cosenza-Salernitana tra tensioni e polemiche – PROBABILI FORMAZIONI

la prima in casa

COSENZA In un clima di profonda frattura tra società e tifoseria, condito da un’intensificazione del coinvolgimento politico del sindaco Franz Caruso, il Cosenza Calcio si appresta a esordire questa sera al “San Vito-Marulla” nel campionato di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 21 contro la Salernitana, per un derby dal sapore amaro e carico di tensioni extracalcistiche.

Quella che, in altri tempi, sarebbe stata una sfida carica di significato sportivo e rivalità storica, si trasformerà invece in una serata surreale, segnata dall’assenza del calore del pubblico. Lo stadio, infatti, si presenterà con spalti in gran parte vuoti a causa della protesta del tifo organizzato rossoblù, acuita dalla controversa decisione della società di chiudere le curve per la campagna abbonamenti e per la gara odierna.

La contestazione della tifoseria, già in fermento da settimane, ha trovato un ulteriore motivo di attrito nelle ultime ore. Un comunicato ufficiale del club ha infatti paventato la possibilità, in futuro, di installare maxischermi all’esterno dello stadio per i tifosi che decideranno di non entrare nell’impianto. Una proposta che ha scatenato reazioni durissime alimentando un clima di sfiducia e scontro aperto.

I gruppi organizzati delle curve hanno confermato che non entreranno allo stadio e hanno invitato l’intera città a fare altrettanto. In segno di protesta, assisteranno alla partita da fuori l’impianto.

A rendere ancora più tesa l’atmosfera, la conferenza stampa pre-partita del tecnico Antonio Buscè si è tenuta ieri con la significativa assenza di buona parte della stampa cosentina, in aperta protesta contro la gestione comunicativa del club.

Sul fronte sportivo, Buscè dovrà fare a meno di Rizzo Pinna, escluso dai convocati e potenzialmente in uscita nelle ultime ore di calciomercato. Il tecnico aspetta nuovi innesti per alzare il livello tecnico della rosa, con la speranza di trattenere almeno gli elementi più validi, come il centrocampista Aldo Florenzi, al centro di alcune voci di mercato (domani la chiusura alle 20). (fra.vel.)

Queste le probabili formazioni di Cosenza e Salernitana:

COSENZA (3-4-2-1): Vettorel; Dametto, Dalle Mura, D’Orazio; Cimino, Contiliano, Garritano, Ferrara; Kouan, Florenzi; Mazzocchi. All.: Buscè.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Matino; Cabianca, De Boer, Capomaggio, Knezovic, Villa; Inglese, Liguori. All.: Raffaele.

