Blitz contro la Sacra Corona Unita, arresti e perquisizioni

l’operazione

LECCE Un blitz è scattato questa mattina all’alba contro la Sacra Corona Unita in provincia di Lecce. La Polizia di Stato sta effettuando arresti e perquisizioni su delega della direzione distrettuale antimafia tra Tuturano, Brindisi e Napoli e con l’impiego di numerosi operatori, appartenenti anche ai reparti speciali, sta dando esecuzione a un decreto di fermo a carico di storici esponenti della Sacra Corona Unita, appartenenti alla frangia dei cosiddetti tuturanesi. Contestualmente all’esecuzione del provvedimento precautelare si sta procedendo anche ad effettuare perquisizioni locali presso i luoghi di residenza dei soggetti destinatari del provvedimento.

