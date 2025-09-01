Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:12
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’operazione

Blitz contro la Sacra Corona Unita, arresti e perquisizioni

La Polizia, su mandato della Dda, sta eseguendo un’operazione contro storici esponenti della mafia leccese

Pubblicato il: 01/09/2025 – 9:32
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Blitz contro la Sacra Corona Unita, arresti e perquisizioni

LECCE Un blitz è scattato questa mattina all’alba contro la Sacra Corona Unita in provincia di Lecce. La Polizia di Stato sta effettuando arresti e perquisizioni su delega della direzione distrettuale antimafia tra Tuturano, Brindisi e Napoli e con l’impiego di numerosi operatori, appartenenti anche ai reparti speciali, sta dando esecuzione a un decreto di fermo a carico di storici esponenti della Sacra Corona Unita, appartenenti alla frangia dei cosiddetti tuturanesi. Contestualmente all’esecuzione del provvedimento precautelare si sta procedendo anche ad effettuare perquisizioni locali presso i luoghi di residenza dei soggetti destinatari del provvedimento.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arresti
blitz
dda lecce
LECCE
mafia lecce
operazione
operazione polizia lecce
POLIZIA DI STATO
sacra corona unita
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x