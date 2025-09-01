Esce per dare da mangiare al cane e muore folgorato da un fulmine

la tragedia

Folgorato da un fulmine mentre stava dando da mangiare al suo cane. Così sabato 30 agosto un uomo di 65 anni è morto a Castelfiorentino (Firenze). A rinvenire il cadavere del 65enne è stata una vicina di casa. La Procura di Firenze ha disposto degli accertamenti e l’esame autoptico. Dai primi riscontri è emerso che il fulmine avrebbe prima colpito un filo di ferro usato per stendere la biancheria, poi la, scarica elettrica sarebbe rimbalzata sulla ciotola del cibo del cane, sempre metallica, e infine avrebbe folgorato il 65enne. (LaPresse)

