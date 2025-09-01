Papà entra in campo e picchia un 13enne avversario del figlio

l’episodio shock

Un ragazzino di 13 anni, portiere in una squadra di giovanissimi, in ospedale perché colpito dal padre di uno dei suoi avversari. Accade a Collegno, nel Torinese, al termine di una partita tra Carmagnola e Volpiano Pianese del Super Oscar, una sorta di coppa dei campioni del calcio giovanile torinese. Tra i calciatori under 14 nasce una diatriba, volano insulti, e alcuni ragazzi arrivano allo scontro. A quel punto, il padre di un giocatore del Carmagnola è entrato in campo scavalcando e ha aggredito il portiere del Volpiano Pianese, sferrandogli un pugno al volto e poi continuando a colpirlo mentre è a terra. I dirigenti delle squadre hanno posto fine alla zuffa. Il tredicenne è stato trasportato all’ospedale Martini dove i medici hanno diagnosticato una frattura del malleolo e una contusione allo zigomo. I carabinieri hanno identificato l’autore dell’aggressione, poi denunciato per lesioni. (AGI)