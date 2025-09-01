Skip to main content

01/09/2025
l’episodio shock

Papà entra in campo e picchia un 13enne avversario del figlio

L’episodio a Collegno, nel Torinese. L’uomo è stato denunciato

Pubblicato il: 01/09/2025 – 20:21
Un ragazzino di 13 anni, portiere in una squadra di giovanissimi, in ospedale perché colpito dal padre di uno dei suoi avversari. Accade a Collegno, nel Torinese, al termine di una partita tra Carmagnola e Volpiano Pianese del Super Oscar, una sorta di coppa dei campioni del calcio giovanile torinese. Tra i calciatori under 14 nasce una diatriba, volano insulti, e alcuni ragazzi arrivano allo scontro. A quel punto, il padre di un giocatore del Carmagnola è entrato in campo scavalcando e ha aggredito il portiere del Volpiano Pianese, sferrandogli un pugno al volto e poi continuando a colpirlo mentre è a terra. I dirigenti delle squadre hanno posto fine alla zuffa. Il tredicenne è stato trasportato all’ospedale Martini dove i medici hanno diagnosticato una frattura del malleolo e una contusione allo zigomo. I carabinieri hanno identificato l’autore dell’aggressione, poi denunciato per lesioni. (AGI)

