Regionali, Salvini: «In Calabria c’è la scelta della continuità con Occhiuto»

l’intervento

L’incontro nel centrodestra per i nodi relativi alle Regionali? «Ma siamo alla ripresa, al primo settembre, però sarà a breve». Così il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a Sirolo (Ancona) a margine della presentazione dei candidati della Lega alle prossime Regionali. «Abbiamo le idee chiare, – ha aggiunto – votano sette regioni quindi c’è spazio per tutti i partiti del centrodestra per mandare avanti le esperienze migliori. Nelle Marche – ha ricordato – si è scelta giustamente la continuità con Acquaroli, in Calabria c’è scelta la della continuità con Occhiuto di Forza Italia, per quello che riguarda il Veneto la Lega con Zaia governa bene quella regione da tanto tempo e ci mettiamo a disposizione – ha concluso – della coalizione per continuare a ben governarla anche per i prossimi cinque anni».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

