Giovane turista tenta il suicidio a Lamezia, lo salvano i carabinieri

ponte sul Torrente Piazza

LAMEZIA TERME La notte del 1° settembre 2025, alle ore 03.00 circa, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lamezia Terme, nel corso di servizio perlustrativo, hanno evitato che un giovane di 23 anni, originario di un comune del nord Italia e in villeggiatura nel territorio lametino, portasse a compimento i propri intenti suicidari.

I militari, transitando in via Aldo Moro di Lamezia Terme, sul ponte sul Torrente Piazza, hanno notato il giovane che ne aveva scavalcato il parapetto e che, alla loro vista, si aggrappava alla ringhiera minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto se qualcuno si fosse avvicinato a lui.

I carabinieri hanno così instaurato un colloquio di circa 30 minuti con il malcapitato per comprendere le motivazioni alla base delle sue intenzioni e, nel contempo, per convincerlo a desistere.

La centrale operativa della compagnia carabinieri di Lamezia Terme, nel frattempo, informata sulla crescente determinazione del ragazzo nel portare a termine l’insano gesto, ha coordinato celermente i soccorsi richiedendo il supporto dei vigili del fuoco di Lamezia Terme e l’intervento di personale medico del 118.

L’equipaggio della sezione radiomobile, a quel punto, percependo la situazione di reale pericolo e l’effettivo convincimento del giovane a togliersi la vita, approfittando di una sua distrazione, lo ha afferrato per un braccio: a quel punto il 23enne si è lasciato cadere, restando sospeso nel vuoto trattenuto per un braccio dai militari. Prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, il giovane è stato sorretto dalla sola forza dei carabinieri che, in un estenuante sforzo a mani nude, lo tenevano da un braccio nonostante tentasse di divincolarsi dalla presa.

Con l’ausilio dei vigili del fuoco giunti sul posto, il giovane è stato imbracato e, in piena sicurezza, riportato sulla sede stradale dove è stato soccorso da personale del 118 che lo ha trasportato nell’ospedale di Lamezia Terme per gli accertamenti e le cure del caso.