Ultimo aggiornamento alle 22:00
il commento

Schlein: «I sondaggi dicono che batteremo le destre»

La segretaria del Pd lo dice in collegamento con In Onda, su La7

Pubblicato il: 02/09/2025 – 22:00
ROMA «Noi lo batteremo. I sondaggi dicono che tutte le forze alternative alle destre sono piu’ forti delle destre. Quindi li batteremo». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in collegamento con In Onda, su La7, commentando i sondaggi Swg che danno in crescita i partiti di maggioranza. «Quando andremo al governo, perché noi andremo al governo, la prima cosa che faremo sarà mettere cinque miliardi in più per infermieri e medici. La seconda cosa sarà il salario minimo. E subito riconosceremo lo Stato di Palestina», aggiunge la segretaria del Pd.

