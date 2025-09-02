Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il commento
Schlein: «I sondaggi dicono che batteremo le destre»
La segretaria del Pd lo dice in collegamento con In Onda, su La7
Pubblicato il: 02/09/2025 – 22:00
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA «Noi lo batteremo. I sondaggi dicono che tutte le forze alternative alle destre sono piu’ forti delle destre. Quindi li batteremo». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in collegamento con In Onda, su La7, commentando i sondaggi Swg che danno in crescita i partiti di maggioranza. «Quando andremo al governo, perché noi andremo al governo, la prima cosa che faremo sarà mettere cinque miliardi in più per infermieri e medici. La seconda cosa sarà il salario minimo. E subito riconosceremo lo Stato di Palestina», aggiunge la segretaria del Pd.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali