Cuccioli di cane chiusi in un sacco e abbandonati per strada a Crotone: salvati dalla Polizia

il salvataggio

CROTONE Sei cuccioli di cane con poco meno di un mese di età sono stati salvati dagli agenti della Polizia di Stato, la cui attenzione era stata catturata da un sacco sospetto abbandonato sul ciglio di una strada periferica. Avvicinatisi per un controllo, gli agenti hanno scoperto che all’interno del sacco vi erano sei cuccioli di cane, visibilmente provati dalle condizioni di abbandono, dallo stress e dalle precarie condizioni igieniche. I poliziotti li hanno tratti in salvo, prestando le prime cure e garantendo loro un ambiente sicuro, evitando che venissero travolti dalle autovetture.

Si indaga sui responsabili

È stato subito contattato l’ufficio veterinario competente dell’Asl locale, che ha provveduto a prendere in carico i cuccioli per le necessarie cure e la successiva gestione. Inoltre, alcuni di questi hanno già trovato una nuova “famiglia”, essendo stati accolti da cittadini che, volontariamente e con grande generosità d’animo, hanno offerto loro un rifugio sicuro e accogliente. L’episodio, oltre a confermare l’importanza del controllo del territorio e la prontezza operativa delle Forze dell’Ordine, mette in luce l’impegno quotidiano della Polizia di Stato anche nella tutela degli animali e nella prevenzione dei reati contro di essi. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili dell’abbandono.

