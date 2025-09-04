Il calabrese D’Ascola eletto presidente della Cassazione
Il magistrato reggino supera per un solo voto Mogini nel plenum del Csm
ROMA Il plenum straordinario del Csm, presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha eletto nuovo presidente della Corte di Cassazione Pasquale D’Ascola, primo presidente aggiunto. Succede a Margherita Cassano che il 9 settembre andrà in pensione. A lui sono andati 14 voti dei consiglieri contro i 13 ottenuti da Stefano Mogini, l’altro candidato, segretario generale della corte di Cassazione. D’Ascola vince dunque per un voto. Gli astenuti sono stati cinque. Nato a Reggio Calabria, è stato pretore a Verona e poi giudice presso il Tribunale di Verona. Dal 2007 all’Ufficio del Massimario a Roma e poi consigliere della Seconda sezione civile della Cassazione e componente delle Sezioni uniti civili. D’Ascola è stato anche membro del Comitato scientifico del Csm. (Dire)
