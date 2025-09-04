Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:32
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

giustizia

Il calabrese D’Ascola eletto presidente della Cassazione

Il magistrato reggino supera per un solo voto Mogini nel plenum del Csm

Pubblicato il: 04/09/2025 – 18:19
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il calabrese D’Ascola eletto presidente della Cassazione

ROMA Il plenum straordinario del Csm, presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha eletto nuovo presidente della Corte di Cassazione Pasquale D’Ascola, primo presidente aggiunto. Succede a Margherita Cassano che il 9 settembre andrà in pensione. A lui sono andati 14 voti dei consiglieri contro i 13 ottenuti da Stefano Mogini, l’altro candidato, segretario generale della corte di Cassazione. D’Ascola vince dunque per un voto. Gli astenuti sono stati cinque. Nato a Reggio Calabria, è stato pretore a Verona e poi giudice presso il Tribunale di Verona. Dal 2007 all’Ufficio del Massimario a Roma e poi consigliere della Seconda sezione civile della Cassazione e componente delle Sezioni uniti civili. D’Ascola è stato anche membro del Comitato scientifico del Csm. (Dire) 

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Cassazione
csm
D’Ascola
pasquale d’ascola
plenum csm
presidente cassazione
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x