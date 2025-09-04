Skip to main content

04/09/2025
l’omicidio

Il marito la accoltella, lei reagisce e lo uccide

Lo ha riferito la donna alla Squadra Mobile e la Procura di Napoli

Pubblicato il: 04/09/2025 – 10:25
Omicidio la scorsa notte a Napoli dove una donna aggredita e ferita con un coltello dal marito si è difesa e l’ha accoltellato a sua volta uccidendolo. E’ accaduto tra le 2,30 e le 2,45. La donna ha chiamato i soccorsi e in via Sant’Arcancengelo a Baiano, nel quartiere Vicaria-Mercato, è giunta la Polizia di Stato, con pattuglie dell’Upg e del commissariato Decumani. La signora è stata accompagnata nell’ospedale Vecchio Pellegrini della città dove è stata ricoverata in codice rosso ma non in pericolo di vita: la sua versione dei fatti e la sua posizione sono al vaglio della Squadra Mobile e della Procura di Napoli.
Nell’abitazione di Napoli dove Ciro Rapuano, 59 anni, è morto accoltellato dalla moglie, c’erano anche la figlia e la figlia di quest’ultima (nipote della coppia). L’interrogatorio della donna, Lucia Salemme, 58 anni, è terminato da poco. Agli inquirenti – la Squadra Mobile e la Procura di Napoli – la moglie della vittima ha riferito di essere stata ferita a coltellate dal marito e di avere a questo punto reagito accoltellandolo a morte. (ANSA)

