05/09/2025 – 22:10
l’intervento

Colosimo ai ragazzi di San Ferdinando: «Li invito in Commissione antimafia o vado io da loro»

Il commento sulla cerimonia per ricordare Antonio Bellocco a un anno da suo assassinio

Pubblicato il: 05/09/2025 – 22:10
Colosimo ai ragazzi di San Ferdinando: «Li invito in Commissione antimafia o vado io da loro»

«Nella lotta per la legalità serve la prima linea della nuova generazione o rischiamo di perdere la guerra. Negli ultimi anni lo Stato ha vinto centinaia di battaglie nella lotta alla mafia, ma oggettivamente che centinaia di ragazzi e soprattutto ragazzini, pensando ad Antonio Bellocco vedano solo un amico da commemorare e non quello che davvero è una cosa che mi interroga profondamente. Invito quei ragazzi in Commissione antimafia o se vogliono vado io da loro». Così la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, commenta con l’Adnkronos la commemorazione che si è svolta giovedì sera a San Ferdinando (Piana di Gioia Tauro), dove un centinaio di ragazzi ha ricordato Antonio Bellocco, esponente dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta, ucciso il 4 settembre 2024, indossando una t-shirt con la sua foto e lanciando palloncini in cielo. A dare la notizia è stato il giornalista Klaus Davi, che ha assistito a tutta la funzione. «È necessario essere chiari e ribadire alle nuove generazioni che la ‘ndrangheta e i suoi sodali, danno un’immagine distorta della Calabria, affamano la loro terra e distruggono il futuro, e questo i giovani non lo devono accettare – ha aggiunto – Sono i primi a doversi ribellare a questa condanna». 

Antonio Bellocco
CHIARA COLOSIMO
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA
San Ferdinando
Cronaca
Nazionale
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

