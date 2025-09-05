Reggio, donate al Gom dieci carrozzine dall’associazione “Portatori della Vara”

la consegna

REGGIO CALABRIA L’Associazione “Portatori della Vara Madonna della Consolazione” ha consegnato al Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, Tiziana Frittelli, dieci carrozzine per il trasporto dei pazienti. La donazione è stata effettuata presso il Pronto soccorso del Gom, guidato dal dottore Paolo Costantino, luogo simbolo di tribolazione e assistenza. Il Pronto soccorso è stato di recente oggetto di un’importante ristrutturazione, con l’implementazione di un’area radiologica nella quale i pazienti potranno essere sottoposti alle indagini di diagnostica per immagini senza dover essere trasportati altrove. L’area radiologica sarà presentata il prossimo 18 settembre. La dottoressa Frittelli ha accolto i membri dell’Associazione “Portatori della Vara” con un caloroso sorriso ringraziandoli per la vicinanza, oltre che per la donazione, e sottolineando la grande utilità e l’esigenza continua di carrozzine per il trasporto dei pazienti. All’incontro erano presenti il Direttore Sanitario Aziendale, dottore Salvatore Costarella, il dottore Matteo Galletta, Direttore Medico di presidio, il dottore Said Al Sayyad, Direttore della Uoc Radioterapia, il dottore Paolo Costantino, direttore ff della Uoc di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e il dottore Alessio Rosato, Delegato alle funzioni di datore di lavoro. Alla fine dell’incontro la Commissaria è stata omaggiata del fazzoletto caratteristico dei Portatori della Vara, simbolo di devozione.



