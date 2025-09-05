REGIONALI 2025 | Uscenti (quasi tutti) confermati e big come Falcomatà e Bruno Bossio. Il Pd trova la quadra – NOMI

verso il voto

CATANZARO Quasi tutti gli uscenti confermati, e poi in corsa big come il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e la già parlamentare Enza Bruno Bossio, diversi amministratori, alcuni dirigenti di partito, il solito “equilibrismo” tra le correnti e qualche segnale di rinnovamento, in un contesto nel quale comunque sembra ancora pesare molto la “conservazione”. Giochi chiusi in casa Pd: i democrati hanno infatti sostanzialmente definito le candidature nelle liste a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Pasquale Tridico. Ancora da depositare la lista dell’area centrale – sarà fatto domattina – per il resto le direzioni provinciali del Pd hanno ratificato l’elenco dei candidati proposti dopo estenuanti trattative sui territori (e tra Calabria e Roma). Ovviamente il fronte più “caldo” e teso è stato quello della circoscrizione nord, la provincia di Cosenza, nella quale non si ricandida il capogruppo uscente del Pd alla Regione, Mimmo Bevacqua, che – a quanto risulta da fonti qualificate – aveva deciso di fare un passo indietro in nome del rinnovamento (per Bevacqua comunque – dicono i “bene informati” – si profilerebbe una candidatura alle future Politiche). Confermati invece gli altri consiglieri regionali uscenti: Franco Iacucci (area nord), Amalia Bruni, Ernesto Alecci, Raffaele Mammoliti (centro) e Giovanni Muraca (nord). Di particolare rilievo politico la candidatura del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, per settimane secondo diversi analisti anche in corsa per la candidatura a presidenza della Regione per il centrosinistra. La discesa in campo di Falcomatà non ha mancato di creare qualche tensione nell’area di Reggio Calabria e provincia, anche per la concomitante ricandidatura di Muraca, molto legato a Falcomatà, e per la candidatura del sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, vicinissimo al segretario regionale del Pd Nicola Irto. Nell’area nord oltre alla Bruno Bossio spicca il nome, come capolista, del presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, vicinissimo al dirigente nazionale Carlo Guccione. Nell’area centrale invece da segnalare la ricandidatura di Giusy Iemma, vicesindaco di Catanzaro e già presidente regionale del Pd (candidata anche nel 2021). (a. cant.)

Liste Pd

Circoscrizione nord

Giuseppe Mazzuca;

Enza Bruno Bossio;

Franco Iacucci;

Pino Capalbo;

Francesca Dorato;

Catia Filippo;

Mimmo Lo Polito;

Rosellina Madeo;

Rosanna Mazzia

Circoscrizione centro

Ernesto Alecci;

Amalia Bruni;

Raffaele Mammoliti;

Giusy Iemma;

Leo Barberio;

Alessandra Pugliese;

Elisabeth Sacco;

Luigi Tassone



Circoscrizione sud

Giuseppe Falcomatà;

Giovanni Muraca;

Patrizia Morabito;

Lucia Nucera;

Maria Teresa Floccari;

Giuseppe Ranuccio;

Vincenzo Maesano

