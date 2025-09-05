Sequestrata una piantagione di cannabis nel Crotonese: valore stimato 200mila euro

l’operazione

I carabinieri della stazione di Mesoraca, nel Crotonese, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro e di un equipaggio dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno scoperto e sequestrato una piantagione di canapa indiana in località Sant’Angelo, nascosta tra la vegetazione. Nel terreno, situato in una zona impervia, erano presenti 80 piante di cannabis, successivamente estirpate e poste sotto sequestro. La piantagione avrebbe potuto consentire la produzione di diverse decine di chilogrammi di marijuana, pari a oltre 50.000 dosi da immettere sul mercato illecito per un valore stimato superiore ai 200.000 euro. Sono in corso indagini finalizzate a risalire agli autori della piantagione, sui quali si concentrano gli approfondimenti investigativi dei carabinieri. (redazione@corrierecal.it)

