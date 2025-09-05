Successo per l’Italia di Gattuso, contro l’Estonia è goleada: 5-0

l’esordio nel nuovo ct

L’Italia ha battuto l’Estonia 5-0 (0-0) in una partita del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali, all’esordio di Rino Gattuso come ct azzurro. I gol nel secondo tempo, al 13′ di Kean, al 24′ e al 44′ di Retegui, al 26′ di Raspadori, al 48′ di Bastoni.

Due centravanti per la prima Italia di Rino Gattuso. All’esordio da ct azzurro, il tecnico modella la formazione su una difesa a 4 – Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco davanti a Donnarumma -, Barella-Tonali centrali di centrocampo con Politano e Zaccagni sulle ali, e in avanti Kean più Retegui.

«Bisogna ringraziare i ragazzi per la prestazione che hanno fatto. Abbiamo lavorato bene. La prima è andata, pensiamo alla prossima», ha commentato il ct calabrese, che ha aggiunto a margine della partita: «Abbiamo un obiettivo: far felice la gente e far tornare l’entusiasmo agli italiani».

Foto: Ansa

