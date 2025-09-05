Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’esordio nel nuovo ct

Successo per l’Italia di Gattuso, contro l’Estonia è goleada: 5-0

«Abbiamo un obiettivo: far felice la gente e far tornare l’entusiasmo agli italiani»

Pubblicato il: 05/09/2025 – 22:55
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Successo per l’Italia di Gattuso, contro l’Estonia è goleada: 5-0

L’Italia ha battuto l’Estonia 5-0 (0-0) in una partita del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali, all’esordio di Rino Gattuso come ct azzurro. I gol nel secondo tempo, al 13′ di Kean, al 24′ e al 44′ di Retegui, al 26′ di Raspadori, al 48′ di Bastoni.
Due centravanti per la prima Italia di Rino Gattuso. All’esordio da ct azzurro, il tecnico modella la formazione su una difesa a 4 – Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco davanti a Donnarumma -, Barella-Tonali centrali di centrocampo con Politano e Zaccagni sulle ali, e in avanti Kean più Retegui.
«Bisogna ringraziare i ragazzi per la prestazione che hanno fatto. Abbiamo lavorato bene. La prima è andata, pensiamo alla prossima», ha commentato il ct calabrese, che ha aggiunto a margine della partita: «Abbiamo un obiettivo: far felice la gente e far tornare l’entusiasmo agli italiani».

Foto: Ansa

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
mondiali
Nazionale
Nazionale calcio
partita nazionale
Rino Gattuso
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x