Tragedia nel Reggino, camion travolge tre operai: un morto

l’incidente

REGGIO CALABRIA Un uomo è morto questa mattina in un incidente avvenuto a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime ricostruzioni, un camion ha perso il controllo andando a travolgere tre operai che stavano lavorando in un cantiere. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare, mentre le altre due persone coinvolte sono rimaste gravemente ferite e trasportate al Grande Ospedale Metropolitano. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente. (LaPresse)



