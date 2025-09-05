Si legge in: 1 minuto
l’incidente
Tragedia nel Reggino, camion travolge tre operai: un morto
Per cause ancora in corso d’accertamento, il veicolo ha invaso un cantiere e investito tre persone. Ricoverati gli altri due
REGGIO CALABRIA Un uomo è morto questa mattina in un incidente avvenuto a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime ricostruzioni, un camion ha perso il controllo andando a travolgere tre operai che stavano lavorando in un cantiere. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare, mentre le altre due persone coinvolte sono rimaste gravemente ferite e trasportate al Grande Ospedale Metropolitano. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente. (LaPresse)
