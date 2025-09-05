Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:08
l’incidente

Tragedia nel Reggino, camion travolge tre operai: un morto

Per cause ancora in corso d’accertamento, il veicolo ha invaso un cantiere e investito tre persone. Ricoverati gli altri due

Pubblicato il: 05/09/2025 – 15:08
Tragedia nel Reggino, camion travolge tre operai: un morto

REGGIO CALABRIA Un uomo è morto questa mattina in un incidente avvenuto a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime ricostruzioni, un camion ha perso il controllo andando a travolgere tre operai che stavano lavorando in un cantiere. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare, mentre le altre due persone coinvolte sono rimaste gravemente ferite e trasportate al Grande Ospedale Metropolitano. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente. (LaPresse)


