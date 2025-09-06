A Praia a Mare il Campus Afam omaggia il Ennio Morricone. E il figlio dirige l’Orchestra Filarmonica – VIDEO

la sedicesima edizione

Con un pubblico numerosissimo, in una cornice suggestiva ed emozionante, ha preso il via ieri sera a Praia a Mare la sedicesima edizione del Campus Afam, organizzato dal Conservatorio di Musica “P. I. Tchaikovsky” con il contributo della Regione Calabria e il patrocinio del Comune di Praia a Mare.

Sotto la direzione artistica di Filippo Arlia e Umberto Napolitano, il Campus Afam si conferma crocevia culturale d’eccellenza, capace di unire formazione, spettacolo e incontro tra le nuove generazioni di musicisti e i grandi protagonisti della scena internazionale.

Il programma prevede 10 masterclass tenute da celebri maestri, rivolte a studenti e giovani talenti, e quattro grandi eventi in Piazza Resistenza, aperti al pubblico e arricchiti dalla presenza di ospiti straordinari. La serata inaugurale è stata dedicata al ricordo di un gigante della musica italiana, Ennio Morricone: sul palco il debutto del Coro Lirico dell’Università Magna Grecia, affiancato dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Andrea Morricone.



«Con mio padre – racconta al Corriere della Calabria Andrea Morricone – ci troviamo davanti ad una leggenda incredibile con più di 400 colonne sonore, soprattutto capolavori che ho avuto il piacere di presentare con l’Orchestra Sinfonica della Calabria. Sono i pezzi più noti del suo repertorio». «La chiave di lettura di mio padre è proprio nella sua capacità di essere sempre lo stesso, cambiando». Il titolo di questa serata è molto impegnativo: “Chi era mio padre”. «Si riferisce al bellissimo libro scritto da mio fratello Marco Morricone e Valerio Cappelli, racconti e ricordi su mio padre, sull’uomo, sull’artista, sul genio. Quindi, davvero un documento fantastico».

Arlia: «Il campus dell’inclusione perché ci sono tanti linguaggi musicali»

Di assoluto livello anche gli altri tre appuntamenti in agenda per un’edizione di cui il Maestro Conservatorio di Musica “P. I. Tchaikovsky”, Filippo Arlia, va già orgoglioso. «L’edizione 2025 è la 16esima e 16 anni sono tantissimi nell’ambito della nostra professione. Questo è il campus dell’inclusione perché ci sono tanti linguaggi musicali e tanti artisti di notevole spessore». Oltre alla presenza di Andrea Morricone, «ci saranno anche Morgan che rappresenta un po’ il linguaggio pop rock e Johannes Ehrlich che rappresenta, invece, la parte più legata al jazz». «Siamo molto contenti e soddisfatti perché Praia a Mare è una location che già l’anno scorso ci ha ospitato meravigliosamente, quindi il ringraziamento va a questo pubblico», ha poi precisato Filippo Arlia. «Ennio Morricone è un genere musicale a sé stante. È il grande rappresentante della musica da film italiana nel mondo ed è un genio che tutti quanti ci invidiano». «Avere i suoi figli qui stasera come testimonianza diretta proprio della grandezza del genio del papà è un onore, anche perché Andrea Morricone sarà alla guida di quella che è l’Orchestra Filarmonica della Calabria, un nostro grande prodotto di cui siamo tanto orgogliosi». (redazione@corrierecal.it)

