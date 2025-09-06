Fdi, Ferro: «Liste non costruite pensando ai pacchetti di voti». Pietropaolo: «Saremo premiati»
La coordinatrice del partito è capolista nella circoscrizione insieme al vicepresidente regionale uscente
CROTONE La sottosegretaria di Stato all’Interno, Wanda Ferro, si candida alle elezioni regionali in Calabria con la lista di Fratelli d’Italia. Ferro, che è coordinatrice regionale del partito, sarà capolista nella circoscrizione centro Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia. Nella stessa lista figura anche il vicepresidente uscente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo (qui tutte le liste).
«L’obiettivo è aumentare i consensi»
«Ci sono gli uscenti, tante new entry, tante donne, ma soprattutto nuove energie», dice Wanda Ferro che aggiunge: «Fratelli d’Italia è una grande comunità umana e militante, fatta di valori sui quali non intendiamo cedere e soprassedere: le liste non sono costruite pensando a pacchetti di voti, altrimenti avremmo fatto scelte differenti». L’obiettivo dichiarato di Fdi è «aumentare i consensi per moltiplicare le idee e migliorare la Calabria, a sostegno di una coalizione vincente a supporto di Roberto Occhiuto. Che ha svolto un’attività determinante in quattro anni con il supporto di tutti noi e ora dobbiamo raccontare quello che abbiamo fatto e andare avanti con determinazione per ottenere risultati importanti».
La new entry
Wanda Ferro ha poi commentato l’ingresso e la candidatura in Fdi di Dalila Nesci. «Ha avuto un percorso precedente a Fratelli d’Italia, lasciando i Cinque stelle, candidandosi con la lista di Tabacci. Ha mostrato la volontà di sposare un progetto che ha conosciuto attraverso i tanti seminari che ha messo in piedi e da qualche mese aveva iniziato a dialogare con il sottoscritto, ma anche con i vertici di Vibo Valentia, a partire dal coordinatore provinciale. Oscar Wilde diceva che l’uomo assurdo è colui che non cambia mai la propria opinione.
«Saremo premiati»
Ieri a Crotone, Pietropaolo ha parlato di «una scelta d’identità, una scelta coraggiosa, per un’idea di una Calabria che deve avere l’attenzione del governo e di tutta la società civile. Saremo premiati rispetto a un percorso che si è interrotto, ma che deve riprendere con nuovo vigore e dove Fratelli d’Italia vuole giocare un ruolo da protagonista».
Giorgia Meloni chiede uno sforzo ai suoi in Calabria e lo fa investendo direttamente il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, ma anche il sottosegretario. «La premier mostra di avere sempre un un occhio attento sulla Calabria. Penso al piano nazionale di ripresa e resilienza, penso ai CIS per gli enti locali, penso ai bilanci». (redazione@corrierecal.it)
