Fdi, Ferro: «Liste non costruite pensando ai pacchetti di voti». Pietropaolo: «Saremo premiati»

il commento

CROTONE La sottosegretaria di Stato all’Interno, Wanda Ferro, si candida alle elezioni regionali in Calabria con la lista di Fratelli d’Italia. Ferro, che è coordinatrice regionale del partito, sarà capolista nella circoscrizione centro Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia. Nella stessa lista figura anche il vicepresidente uscente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo (qui tutte le liste).

«L’obiettivo è aumentare i consensi»

«Ci sono gli uscenti, tante new entry, tante donne, ma soprattutto nuove energie», dice Wanda Ferro che aggiunge: «Fratelli d’Italia è una grande comunità umana e militante, fatta di valori sui quali non intendiamo cedere e soprassedere: le liste non sono costruite pensando a pacchetti di voti, altrimenti avremmo fatto scelte differenti». L’obiettivo dichiarato di Fdi è «aumentare i consensi per moltiplicare le idee e migliorare la Calabria, a sostegno di una coalizione vincente a supporto di Roberto Occhiuto. Che ha svolto un’attività determinante in quattro anni con il supporto di tutti noi e ora dobbiamo raccontare quello che abbiamo fatto e andare avanti con determinazione per ottenere risultati importanti».

La new entry

Wanda Ferro ha poi commentato l’ingresso e la candidatura in Fdi di Dalila Nesci. «Ha avuto un percorso precedente a Fratelli d’Italia, lasciando i Cinque stelle, candidandosi con la lista di Tabacci. Ha mostrato la volontà di sposare un progetto che ha conosciuto attraverso i tanti seminari che ha messo in piedi e da qualche mese aveva iniziato a dialogare con il sottoscritto, ma anche con i vertici di Vibo Valentia, a partire dal coordinatore provinciale. Oscar Wilde diceva che l’uomo assurdo è colui che non cambia mai la propria opinione.

«Saremo premiati»

Ieri a Crotone, Pietropaolo ha parlato di «una scelta d’identità, una scelta coraggiosa, per un’idea di una Calabria che deve avere l’attenzione del governo e di tutta la società civile. Saremo premiati rispetto a un percorso che si è interrotto, ma che deve riprendere con nuovo vigore e dove Fratelli d’Italia vuole giocare un ruolo da protagonista».

Giorgia Meloni chiede uno sforzo ai suoi in Calabria e lo fa investendo direttamente il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, ma anche il sottosegretario. «La premier mostra di avere sempre un un occhio attento sulla Calabria. Penso al piano nazionale di ripresa e resilienza, penso ai CIS per gli enti locali, penso ai bilanci». (redazione@corrierecal.it)

