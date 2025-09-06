Skip to main content

Gp Monza, prove libere: il ferrarista Leclerc è secondo

Si è conclusa da poco la terza sessione di prove libere

Pubblicato il: 06/09/2025 – 15:52
MONZA Si è conclusa da poco la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia all’Autodromo di Monza. In attesa delle qualifiche, che determineranno la griglia di partenza della gara di domani pomeriggio, nelle FP3 il più veloce di tutti è stato Lando Norris, il pilota britannico della McLaren, che ha superato di un soffio il ferrarista Charles Leclerc. Il pilota monegasco è rimasto indietro di soli 21 millesimi, riuscendo a far registrare un ottimo tempo nell’ultimo giro delle prove. L’altro pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, si è piazzato settimo. Terzo tempo per Oscar Piastri su McLaren, seguito da Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) e Gabriel Bortoleto (Sauber). L’italiano Kimi Antonelli (Mercedes) è nono. La “battaglia” durante le qualifiche si prennuncia aspra: i tempi dei primi dieci classificati sono staccati da meno di quattro decimi di secondo.

