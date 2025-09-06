Le leggende del calcio tornano a Reggio Calabria: stasera il Granillo ospita “Operazione Nostalgia”

il grande evento

REGGIO CALABRIA Reggio Calabria si prepara a vivere una notte di calcio indimenticabile. Stasera lo stadio Oreste Granillo ospiterà l’undicesima edizione di “Operazione Nostalgia – Raduno di Serie A”, un evento che si preannuncia tra i più spettacolari di sempre per la città e per tutti gli amanti del calcio italiano. L’entusiasmo è già alle stelle: si attendono 15 mila spettatori. Ma il successo dell’evento non si misura solo in numeri: la Fifa trasmetterà l’incontro in diretta mondiale attraverso la piattaforma Fifa+, dando ulteriore prestigio a un’iniziativa che unisce passione, nostalgia e spettacolo.

Il ritorno dei campioni

Saranno ben 40 i grandi ex della Serie A a scendere in campo al Granillo, in un viaggio emozionante tra i ricordi più belli del calcio italiano. Il cast è già stato ufficializzato, con due sorprese ancora da svelare: si tratterà di due attaccanti, uno dei quali è un ex bandiera della Reggina, mentre l’altro è un campione del mondo. Tra i nomi di spicco già confermati ci sono Roberto Baggio e Francesco Totti, insieme ai mondiali Perrotta, Camoranesi e Amelia. Reggio potrà riabbracciare i suoi beniamini Bianchi, Amoruso, Denis, Cozza, Brienza, Di Michele, Cirillo, e tanti altri protagonisti delle stagioni d’oro amaranto. La difesa sarà impreziosita da nomi come Vargas, Franceschini, Oshadogan e Zago, mentre a centrocampo ci saranno veterani del calibro di Tedesco, Mesto, Tacchinardi e Pizarro. In porta spiccano leggende come Dida, Abbiati e Amelia. Presente anche una rappresentanza calabrese doc: Pancaro, Iuliano e Altomare.

Il saluto del sindaco

A pochi giorni dall’evento, anche il sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto celebrare l’occasione con un messaggio pieno di entusiasmo, condiviso sui suoi profili social: «Si accendono le luci qui sul.. prato! – ha scritto il primo cittadino – Il nostro Stadio Granillo tirato a lucido, in tutto il suo splendore, con la nuova spettacolare illuminazione a led e un prato da Champions League. Sabato sera sarà il teatro di un’epica sfida con i campioni di Operazione Nostalgia. Da Baggio a Totti, da Dida a Perrotta, da Trezeguet a Camoranesi, da Aldair ad Abbiati, fino ai nostri Ciccio Cozza, Amoruso, Di Michele e Bruno Cirillo. Sarà un tuffo nel passato, uno spettacolo che farà sognare i bambini di oggi… e quelli di ieri».

Il pre-show e l’atmosfera di festa

L’appuntamento è fissato per le ore 20, ma l’atmosfera inizierà a scaldarsi già dalle 19 con un pre-show pensato per coinvolgere i tifosi di tutte le età.

