Polizia, Franco Cassano alla guida del commissariato di Paola

la nomina

COSENZA A decorrere dal 4 settembre la dirigenza del Commissariato di Polizia di Paola è stata assunta dal Commissario Capo della Polizia di Stato Franco Cassano. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi della Calabria ed in Giurisprudenza presso l’Università E-Campus, ha ultimato con successo un master in Criminologia ed un master in “Intelligence Investigation and Security” presso l’Università la Sapienza di Roma. In Polizia dal 1987 ha espletato servizio presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria e presso il Nucleo Anti Sequestri; trasferito presso la Questura di Cosenza, ha prestato servizio dapprima presso la DIGOS e presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cosenza, e successivamente presso la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Castrovillari, in qualità di Responsabile. Promosso Funzionario di Polizia ha ricoperto l’incarico di Funzionario addetto presso la Divisione Anticrimine e poi di Vice Dirigente presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cosenza. Il Commissario Capo della Polizia di Stato Elga Rossignuolo ha lasciato la dirigenza del Commissariato di Paola per assumere l’incarico di Funzionario addetto alla Divisione Anticrimine della locale Questura. Il Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, augura ad entrambi i Funzionari un buon lavoro per i nuovi impegni, ringraziandoli per quanto fatto in questi anni al servizio del cittadino e della comunità.