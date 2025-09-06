Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il sinistro

Tiriolo, un’auto perde il controllo e si ribalta: ferite due anziane

Le donne sono state immediatamente assistite dal 118 e successivamente trasferite presso una struttura ospedaliera

Pubblicato il: 06/09/2025 – 10:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tiriolo, un’auto perde il controllo e si ribalta: ferite due anziane

CATANZARO La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta nel comune di Tiriolo (CZ), in contrada Soluri, a seguito di un incidente stradale. L’incidente ha visto coinvolta una sola vettura, una Fiat Seicento, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi all’interno di una proprietà privata. A bordo dell’autovettura si trovavano due persone anziane, immediatamente assistite dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasferite presso una struttura ospedaliera per le cure del caso. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del sito e del veicolo, che è stato riportato sulle ruote per consentirne il recupero da parte del soccorso stradale. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Argomenti
auto ribalta tiriolo
CRONACA
incidente tiriolo
Tiriolo
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x