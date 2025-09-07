Mazzuca (Pd): «Rosaria Succurro inaugura una scuola che non c’è»

IL CASO

COSENZA «All’indecenza non c’è limite! Rosaria Succurro, candidata al Consiglio regionale nella lista “Occhiuto Presidente”, va a Bocchigliero e inaugura, in pompa magna, con al fianco il Sindaco con tanto di fascia tricolore, un edificio scolastico, che è costato centinaia di migliaia di euro, che dovrebbe ospitare una scuola, l’IPSIA, che non esiste più! Infatti con il decreto 8966 del 24 giugno 2025 il Dirigente dell’ATP di Cosenza, la dottoressa Loredana Giannicola, ha disposto la soppressione dell’unica classe ancora funzionante, la Quinta classe, alla quale risultano iscritti solo 3 anni, e, contestualmente ne ha decretato l’accorpamento all’IPSIA di Longobucco»: a scriverlo in una nota è Giuseppe Mazzuca, candidato al Consiglio regionale come capolista del Pd nella circoscrizione Nord Calabria.

«Insomma, una scuola, che è una cattedrale nel deserto, perché l’IPSIA di Bocchigliero non ha più nemmeno un iscritto. Cosicché – aggiunge il presidente del Consiglio comunale di Cosenza – l’altro giorno a Bocchigliero è andata in scena una miserevole farsa, un’indegna presa in giro, che va denunciata e smascherata senza pietà. Le popolazioni non possono essere turlupinate con cotanta spudoratezza. Non si può inaugurare il nulla, raggirando le cittadine e i cittadini di Bocchigliero per carpirne il voto. Attenzione, che fra qualche giorno, la Succurro andrà in qualche altro paese della provincia di Cosenza e prometterà di resuscitare tutti i morti di quel paese. Vergogna! Nei prossimi giorni, insieme a Domenico Agazzio, consigliere comunale di minoranza, nonché segretario del Circolo e a Giuseppe Ciacco, capogruppo del Pd in seno al Consiglio provinciale, sarò a Bocchigliero per tenere una iniziativa pubblica finalizzata non solo a circostanziare l’imbroglio perpetrato, ma anche a lanciare una proposta di riconversione della struttura, destinata, viceversa, all’inesorabile e scellerata fatiscenza» conclude Mazzuca.