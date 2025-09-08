Avs in Calabria: Lucano escluso dalla corsa per le regionali

la frenata

In molte circostanze, nei mesi passati, era stata ventilata l’ipotesi che uno dei candidati di punta di Avs per le regionali in Calabria dovesse essere Mimmo Lucano, personaggio simbolo a sinistra, parlamentare a Bruxelles grazie a ben 76mila preferenze ottenute nelle elezioni Europee del 2024.

Alla fine quella che era indicata come ipotesi, ed in taluni casi come suggestione, si è trasformata in realtà con Mimmo Lucano che decide di candidarsi e lo fa, per sua esplicita indicazione, «dopo aver assistito al linciaggio a cui è stata sottoposta Donatella Di Cesare». Si tratta della candidata di Avs, docente universitaria originaria di Siderno, su cui si erano riversati gli strali del centrodestra ed in particolare di Fratelli d’Italia per un post scritto dalla Di Cesare in occasione della scomparsa della brigatista rossa Barbara Balzerani.

Lucano, oggi capolista della squadra schierata da Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Sud (Reggio Calabria), con una condanna per falso ideologico (pena sospesa a 1 anno e 6 mesi) e con l’attesa della decisione del Tribunale di Locri, slittata a gennaio 2026, sul contenzioso legato alla decadenza da sindaco di Riace, non può essere candidato al Consiglio regionale.

La doccia fredda dalla Corte d’Appello di Catanzaro che ha ritenuto Lucano incandidabile in forza dell’ 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, meglio noto come Legge Severino.

Tradotto: il sindaco di Riace non può essere schierato tra i candidati di Avs a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione di Pasquale Tridico per aver «subito condanne definitive per reati commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri pubblici», anche se la pena inflitta supera appena sei mesi. Contattato telefonicamente dal Corriere della Calabria, il legale di Lucano, l’avvocato Andrea Daqua ha confermato di essere già al lavoro per presentare opposizione contro il provvedimento entro tre giorni. (redazione@corrierecal.it)