Elisir di limoni, i menù speciali dopo il riconoscimento FAO ai terrazzamenti di Amalfi

storia di coraggio

I terrazzamenti della Costiera Amalfitana sono una storia di coraggio e dedizione, di ostinazione, non fine a sé stessa ma nata con la precisa volontà di addomesticare. Una storia di amore per il territorio tale da sconfinare nel rischio, nell’impossibile. I terrazzamenti, brevi e panoramici palcoscenici che spanciano dalle rocce arzigogolate vista mare, disegnano il corpo della Costiera in modo inequivocabile ed unico, con una geometria che sembra frutto di un progetto folle, con un’armonia degna della migliore partitura, con un’andatura che interrompe la bellezza solo momentaneamente, e con altra bellezza. Una scommessa con il territorio che si impegna a rendere mansueti i giardini pensili, a picco, vortici e voragini, per disegnare un paesaggio che incanta, dal mare, da terra, da qualsiasi angolazione venga puntato.

Il riconoscimento a tale bellezza, celebrato dall’inserimento dei terrazzamenti di Amalfi nel patrimonio agricolo mondiale FAO, è una medaglia appuntata al petto di “eroi” che, per generazioni, hanno combattuto con le difficoltà e le asperità del terreno, che hanno sognato e ipotizzato, lottato, per dare al territorio il volto che ben conosciamo, la varietà succosa dei limoni, la dolcezza variopinta dei vigneti. Un’alternanza che si traduce in capolavoro divino ed umano, nato da un concorso mirabile, da un avvicendarsi di interventi e di intenzioni che oggi creano la meraviglia, lo stupore, il desiderio.



Al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, mantenendo ferma la convinzione che non possono esistere viaggio, approdo, meta, lusso, esperienza, se disancorati dal paesaggio circostante, viene celebrato questo riconoscimento che unisce ed affratella tutta la Costiera Amalfitana senza distinzione di confini, nome, gonfalone, campanile. Nascono così i menù in onore del riconoscimento FAO, grazie all’intuizione dell’Executive Chef Armando Aristarco, menù aperti a tutti, non specificatamente ed esclusivamente destinati agli ospiti in casa, ma dedicati a quanti vogliono penetrare il paesaggio costiero con un cicerone d’eccezione, il famoso sfusato amalfitano, la pepita profumata e a due punte, frutto di un’alchimia di contributi, salsedine, roccia, vento, resistente e fragile, la bandiera e il vessillo di un intero territorio. L’invito di Armando Aristarco è proprio questo: venire al Caruso per saperne di più. Se al Caruso Grill la Degustazione limone si muove abilmente tra mare e entroterra, tra spigola e stracciatella, tra scampi e limone, come lo sciabordio delicato di un gozzo che attende dalla rete il proprio destino, al Ristorante Belvedere, con il poetico Elogio allo sfusato amalfitano, il concetto è ribadito e addolcito nell’incontro tra limone e gamberi, tra limone e capperi. Non esistono confini per il sapore, così come non esistono confini laddove vengono riconosciuti la fatica e la passione. Armando Aristarco lo sa bene e celebra, esalta, festeggia il riconoscimento con quello che gli viene meglio: saper dosare ingredienti ed ispirazione. Ricordo che Armando Aristarco era da poco tornato al Caruso, questa volta con gli abiti e lo sguardo di Executive Chef. Eppure già allora affermava convinto “ il limone è il mio elisir”. Una frase profetica. Il limone è guida, portavoce, insegna e stemma per una Costiera Amalfitana che profuma imperterrita soltanto di sé stessa. (redazione@corrierecal.it)

