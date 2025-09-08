Skip to main content

la crisi

Il Parlamento sfiducia Bayrou, cade il governo in Francia

Macron nel mirino delle opposizioni. Melenchon: «Ora deve andarsene anche lui»

Pubblicato il: 08/09/2025 – 21:20
Il governo francese presieduto da Francois Bayrou non ha ottenuto la fiducia richiesta all’Assemblea nazionale. Il suo esecutivo è stato quindi rovesciato. I voti contrari sono stati 364, quelli a favore 194. Ora Bayrou dovrà presentare le sue dimissioni al presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.  «Bayrou è caduto. Vittoria e sollievo popolare», scrive il leader de La France Insoumise Jean Luc Melenchon su X. «Macron è ora in prima linea, di fronte al popolo. Anche lui deve andarsene». (Foto Afp)

