Il Parlamento sfiducia Bayrou, cade il governo in Francia

la crisi

Il governo francese presieduto da Francois Bayrou non ha ottenuto la fiducia richiesta all’Assemblea nazionale. Il suo esecutivo è stato quindi rovesciato. I voti contrari sono stati 364, quelli a favore 194. Ora Bayrou dovrà presentare le sue dimissioni al presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. «Bayrou è caduto. Vittoria e sollievo popolare», scrive il leader de La France Insoumise Jean Luc Melenchon su X. «Macron è ora in prima linea, di fronte al popolo. Anche lui deve andarsene». (Foto Afp)

