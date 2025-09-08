Skip to main content

il dato

Regionali, sondaggio YouTrend per Sky TG24: Occhiuto al 43%, Tridico al 24%

Circa il 33% degli elettori si dice indeciso. Agli italiani è stato chiesto di esprimere un pronostico sull’esito delle elezioni

Pubblicato il: 08/09/2025 – 12:29
ROMA Nelle prossime elezioni regionali, il centrodestra confermerebbe la vittoria in Veneto e Calabria. E’ a previsione di un sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24. Agli italiani è stato chiesto di esprimere un pronostico sull’esito delle elezioni regionali previste in autunno. Secondo i risultati del sondaggio, il centrosinistra manterrebbe il controllo delle tre regioni guidate da presidenti uscenti: Toscana, Campania e Puglia. L’incertezza regna sovrana nelle Marche, «dove il governatore uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) risulta avanti nei pronostici con il 36% delle preferenze, contro il 25% attribuito al candidato di centrosinistra Ricci. Tuttavia, una quota rilevante del campione (39%) non si sbilancia». Per quanto riguarda la Calabria, il sondaggio assegna una percentuale pari al 24% al candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, il 43% a Roberto Occhiuto candidato del centrodestra mentre gli elettori indecisi rappresentano il 33%.
Il 52% degli intervistati, inoltre, ritiene che le elezioni regionali non avranno conseguenze rilevanti sulla stabilità del Governo guidato da Giorgia Meloni». Il sondaggio – come precisa Sky – è stato condotto con metodologia CAWI tra il 3 e il 5 settembre 2025 su un campione di 805 intervistati, rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia. Sono state utilizzate quote incrociate per genere ed età, stratificate per titolo di studio e ripartizione territoriale ISTAT. Il margine di errore statistico è del ±3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.

