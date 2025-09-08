Scontro tra due auto nella notte a Cosenza, due feriti trasportati in ospedale – FOTO

l’incidente stradale

COSENZA Incidente stradale nella notte a Cosenza, due auto si sono scontrate all’altezza di piazza Loreto. Violento l’impatto, sul posto sono giunte le ambulanza del 118 per soccorrere due persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le condizioni non sono gravi. (f.b.)

Foto di: Francesco Greco

