Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:19
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incidente stradale

Scontro tra due auto nella notte a Cosenza, due feriti trasportati in ospedale – FOTO

L’impatto all’altezza di piazza Loreto. Sul posto le ambulanze del 118. Non gravi le condizioni dei feriti

Pubblicato il: 08/09/2025 – 8:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scontro tra due auto nella notte a Cosenza, due feriti trasportati in ospedale – FOTO

COSENZA Incidente stradale nella notte a Cosenza, due auto si sono scontrate all’altezza di piazza Loreto. Violento l’impatto, sul posto sono giunte le ambulanza del 118 per soccorrere due persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le condizioni non sono gravi. (f.b.)

Foto di: Francesco Greco

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
ambulanza
Cosenza
feriti cosenza
incidente cosenza
incidente stradale
PIAZZA LORETO
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x