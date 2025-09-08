Scuola, oggi la prima campanella: ecco i ponti e le vacanze

tutte le date

ROMA Quasi sette milioni di alunni torneranno a scuola a partire da stamattina. I primi a riprendere le lezioni per l’anno scolastico 2025-2026 sono gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi, invece il prossimo 16 settembre, i ragazzi di Calabria e Puglia. Il calendario varia dunque a seconda della regione in cui si risiede e si va a scuola. A Bolzano si inizia lunedì 8 settembre; il 10 settembre, tocca a Piemonte, Veneto e Provincia Autonoma di Trento; l’11 settembre al Friuli Venezia Giulia; in Lombardia si torna tra i banchi di scuola il 12 settembre; il 15 settembre tocca invece agli studenti di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria; il 16 settembre, toccherà ai ragazzi di Calabria e Puglia. Ma è logico supporre che quasi tutti gli studenti stiano pensando ai ponti, alle sospensione delle lezioni sperando che non ci siano troppi compiti, alle vacanze di Natale, Pasqua e all’ultima campanella. Il calendario delle festività per l’anno scolastico 2025-2026 è ‘ricco’ di giorni senza lezioni. Le vacanze di Natale, per esempio, inizieranno tra il 20 e il 22 dicembre 2025 e si prolungheranno fino a dopo l’Epifania, il rientro è previsto per il 7, ma in base all’autonomia scolastica, i dirigenti potrebbero decidere per una ‘proroga’ delle vacanze. Pasqua, nel 2026, sarà celebrata il 5 aprile: le scuole resteranno chiuse dal 2 al 7 aprile; alcune regioni come Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta, garantiranno anche una sospensione per il periodo di Carnevale. Per quanto riguarda i ponti, invece, l’8 dicembre, Immacolata concezione, è di lunedì: weekend lungo per i ragazzi; il Primo maggio è un venerdì: anche in questo caso tre giorni a casa; il 2 giugno, festa della Repubblica, sarà di martedì: 4 giorni di sospensione delle lezioni. Niente da fare, invece per Ognissanti, il primo novembre, e la Festa della Liberazione, il 25 aprile che, nel 2026, saranno di sabato: niente ponti.