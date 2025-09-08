Si legge in: 1 minuto
Tridico: «I dati Youtrend non sono frutto di un sondaggio, ma di una previsione»
È quando dichiara il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista
COSENZA «Una previsione spacciata per un ennesimo sondaggio dopato. I dati di Youtrend sono chiarissimi: «È stata chiesta una previsione – spiega la società di consulenza – non l’intenzione di voto; inoltre la domanda è stata posta a tutto il campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, e non solo ai residenti in ciascuna regione al voto. In pratica ha risposto anche chi abita a Trento cosa voterebbero i calabresi». È quando dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.
