Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:17
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il commento

Tridico: «I dati Youtrend non sono frutto di un sondaggio, ma di una previsione»

È quando dichiara il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista

Pubblicato il: 08/09/2025 – 14:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tridico: «I dati Youtrend non sono frutto di un sondaggio, ma di una previsione»

COSENZA «Una previsione spacciata per un ennesimo sondaggio dopato. I dati di Youtrend sono chiarissimi: «È stata chiesta una previsione – spiega la società di consulenza – non l’intenzione di voto; inoltre la domanda è stata posta a tutto il campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, e non solo ai residenti in ciascuna regione al voto. In pratica ha risposto anche chi abita a Trento cosa voterebbero i calabresi». È quando dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
pasquale tridico
REGIONALI CALABRIA
Rilevanti
ROBERTO OCCHIUTO
sondaggio youtrend calabria
youtrend calabria
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x