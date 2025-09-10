Il Maestro Arlia e il “Tchaikovsky” all’Expo di Osaka

il grande evento

OSAKA Il Conservatorio di musica “P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (nel Catanzarese) sarà protagonista di una serie di appuntamenti straordinari dal 16 al 19 settembre 2025, presso il Teatro e la Piazza del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka.

Il 17 settembre il concerto “Duettango”, con il Maestro Filippo Arlia, pianista e direttore d’orchestra tra i più apprezzati della sua generazione, sarà impreziosito dalla presenza straordinaria del bandoneon originale appartenuto ad Astor Piazzolla, strumento simbolico e iconico della musica argentina, donato per l’occasione da Laura Escalada Piazzolla, presidente della Fundación Piazzolla e vedova del Maestro. Lo strumento sarà suonato da Cesare Chiacchiaretta in esclusiva mondiale, creando un ponte emotivo e musicale tra Italia, Argentina e Giappone: è la prima volta da quando Piazzolla è scomparso nel 1992.

Oltre al Maestro Arlia al pianoforte e a Chiacchiaretta al bandoneon, l’ensemble che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra tango, jazz e tradizione colta sarà composta da Andrea Timpanaro al violino, Marco Acquarelli alla chitarra elettrica, Andrea Piccioni ai tamburi a cornice e Filippo Garruba ai synth pad.

L’idea artistica di Duettango nasce dalla volontà di esplorare una combinazione inedita e affascinante: pianoforte e bandoneon, due strumenti che, pur nella loro apparente distanza, trovano un nuovo equilibrio.

Nella letteratura musicale di Astor Piazzolla, il pianoforte ha spesso avuto un ruolo secondario, inserito come nobile comprimario all’interno di formazioni più ampie (sestetti o quartetti), mentre il bandoneon dialogava principalmente con il violino. Duettango sovverte questa consuetudine: il pianoforte diventa finalmente protagonista accanto al bandoneon.

Dal 16 al 19 settembre saranno protagonisti gli studenti delle classi di canto lirico del Conservatorio “Tchaikovsky”, che si esibiranno con una selezione di arie tratte dal grande repertorio dell’opera lirica italiana. Il progetto Duettango e Lirica, selezionato e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) nell’ambito dell’Avviso n. 18/2024, è una delle 12 proposte italiane scelte per rappresentare l’eccellenza dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica all’esposizione universale.



