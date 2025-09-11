«100mila euro per ripopolare i borghi, Occhiuto sblocchi i progetti di social housing e lasci stare la propaganda sui social»

la replica

«Il ripopolamento dei borghi è materia seria e complessa e non si può affrontare come se si stesse presentando un evento o lanciando cifre a caso: Casa 100 Calabria è una proposta che non può portare soluzioni ai piccoli paesi calabresi ma che resterà inattuato come gran parte dei progetti presentati finora dall’amministrazione Occhiuto». Lo afferma Enza Bruno Bossio, candidata a consigliere regionale nella lista del PD a sostegno di Pasquale Tridico: «Promettere di dare 100 mila euro a chi vuole acquistare una casa nei borghi calabresi va nella direzione opposta – spiega la candidata dem – di chi cerca di far restare con fatica i giovani nei paesi». «Questo di Occhiuto è un tipico progetto di “gentrificazione” ovvero di sostituire le persone che vivono in un posto con popolazioni più abbienti che potranno permettersi di garantire i soldi offerti da quella misura e che stravolgerà i volti dei nostri paesi: niente a che vedere con le tante iniziative dal basso che stanno riempiendo di nuova vita i paesi calabresi e che iniziative come questa rischiano di cancellare totalmente. Piuttosto, visto che parla di social housing, ci dica l’ex presidente Occhiuto perché ci sono progetti (anche a Cosenza) fermi da anni alla Regione che potrebbero cambiare il volto di paesi e città». «Quando tra qualche settimana al governo di questa regione ci sarà Pasquale Tridico – conclude Enza Bruno Bossio – daremo vero senso al social housing, garantendo alle persone più fragili, o con difficoltà di vario genere, di accedere ad abitazioni dignitose a condizioni vantaggiose. Lavoreremo per strutture con canoni di locazione calmierati, sostegni agli affitti, agevolazioni sui mutui, spazi sociali condivisi: creeremo, insomma, nuove comunità residenziali, in cui poter creare valore aggiunto nella società e abbandonando la logica dei ghetti costruita negli ultimi 50 anni dalla politica regionale di centrodestra».

