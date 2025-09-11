Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

dal nazionale

Aperto e pubblicato il testamento di Armani

Due documenti: uno del 15 marzo scorso, il secondo del 5 aprile

Pubblicato il: 11/09/2025 – 16:20
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Aperto e pubblicato il testamento di Armani

Giorgio Armani ha lasciato due testamenti in forma segreta, ossia scritti di suo pugno e messi in busta sigillata. Il primo è del 15 marzo scorso e il secondo del 5 aprile successivo. La pubblicazione dei due documenti, ossia la loro apertura dal notaio Elena Terrenghi, è del 9 settembre. È quanto risulta all’ANSA dall’archivio notarile di Milano. Al momento non si conoscono i contenuti.
È noto come lo stilista, scomparso a 91 anni, abbia curato nei minimi dettagli, come era solito fare, la sua successione. Tra marzo ed aprile ha depositato due testamenti di cui lui solo, fino a l’altro ieri, conosceva il contenuto. Il suo intento era consegnare nelle mani delle persone a lui più care il futuro del gruppo, attribuendo un ruolo chiave alla Fondazione Armani, creata una decina di anni fa assieme al compagno e storico braccio destro Leo Dell’Orco e al banchiere Irving Bellotti di Rothschild Italia. Lo stilista non ha figli e ha potuto quindi dividere l’eredità senza quote di legittima, che la legge riserva di norma ai parenti più stretti, in sostanza il coniuge e appunto i figli. Quindi a ereditare i beni e il gruppo saranno i tre nipoti, Silvana e Roberta, figlie del fratello Sergio morto tempo fa, e Andrea Camerana, figlio della sorella Rosanna, nonché Dell’Orco. In ballo non c’è solo il 99,9% del gruppo della moda, ma un patrimonio immobiliare che comprende tra l’altro la villa a Pantelleria, la residenza estiva a Forte dei Marmi, dove si trova anche il locale La Capannina acquistato di recente, la casa milanese di via Borgonuovo, Villa Rosa nell’Oltrepò Pavese e altre residenze a Saint Moritz, Parigi e Saint Tropez. Senza contare le opere d’arte. Infine si ipotizza negli ambienti anche ci siano lasciti a persone che sono state al fianco di Armani fin dagli inizi della sua attività, che hanno lavorato con lui e per lui, e magari anche a enti benefici o a sostegno di cause sociali. (ANSA)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
ARMANI
documenti Armani
Fondazione Armani
lutto Armani
testamento di Armani
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x