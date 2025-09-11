Asp di Vibo, il nuovo commissario Tomao si insedia e assicura: «Lavoreremo in continuità»

l’arrivo

VIBO VALENTIA Si è ufficialmente insediato Gianfranco Tomao, il nuovo commissario dell’Asp di Vibo Valentia dopo che l’ente è stato sciolto per infiltrazioni mafiose lo scorso anno. L’ex prefetto succede a Vittorio Piscitelli, dopo la sostituzione decretata dal Consiglio dei ministri ad agosto. Una decisione che ha fatto discutere, dal momento che si tratta del terzo commissario in poco più di un anno. Per ultima, l’esponente dem Amalia Bruni che ha chiesto chiarimenti sui motivi che hanno portato alla sostituzione. Il neocommissario, nell’incontro con la stampa di ieri, ha però assicurato continuità: «Continueremo a lavorare sulla scia di tutte le cose buone che sono già state fatte. Quelle che sono in continuo le porteremo a termine. Ci sono tante cose su cui lavorare e ci impegneremo su questo fronte»

Tra le criticità emerse quella del Pronto soccorso, spesso “ingolfato” dai numerosi accessi. «Non mi piace il mal comune mezzo gaudio, però vi posso assicurare che non è un problema solo di Vibo. Dobbiamo comunque lavorarci perché è la prima risposta al cittadino che ha immediatamente bisogno nella situazione di emergenza». Si partirà con dei lavori al Pronto soccorso, già appaltati dall’Azienda, come spiega il direttore sanitario Ilario Lazzaro, presente all’incontro. Accanto a Tomao, ci saranno i commissari Gianluca Orlando e Gandolfo Miserendino. «Ci sono – ha continuato Tomao – altri aspetti che vanno ancora migliorati e curati. Stiamo facendo i passi necessari». Tra le altre «esigenza» la carenza di personale e la difficoltà nel trovarne, la questione dei medici di famiglia e delle guardie mediche. (ma.ru.)

