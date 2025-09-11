Dal Salento alla Calabria, piogge e disagi. Ma ora torna il sole

il meteo

Una violenta ondata di maltempo sta attraversando l’Italia, spostandosi rapidamente dal Centro-Nord verso le regioni meridionali. Dopo aver causato gravi danni in Umbria e in Irpinia, la perturbazione ha raggiunto anche la Puglia, la Campania, la Calabria e la Sicilia, dove sono in corso forti temporali, grandinate e violente raffiche di vento. In molte aree, come evidenziato dai meteorologi, è caduta in poche ore la pioggia che mediamente si registra in un intero mese di settembre.

Situazione in Calabria: piogge e vento, ma nessuna emergenza grave

In Calabria il fronte temporalesco ha colpito diverse zone della regione tra la notte e le prime ore del mattino, portando forti rovesci e raffiche di vento, soprattutto lungo le aree costiere e nei centri urbani più esposti. Non si registrano, al momento, danni significativi o criticità gravi, ma la Protezione civile resta in allerta. Le precipitazioni hanno comunque causato rallentamenti alla circolazione, piccoli allagamenti e la caduta di alcuni rami.

Emergenza in Puglia e Campania: trombe d’aria, allagamenti e incendi

A pagare il prezzo più alto, per ora, è il Salento. A Lecce una tromba d’aria ha provocato la caduta di alberi in diverse zone della città: alcune auto in sosta sono state danneggiate e sono stati segnalati problemi alla viabilità. Un fulmine ha invece colpito un’abitazione a Giuggianello, provocando un incendio e il crollo parziale del tetto: le quattro persone all’interno sono riuscite a mettersi in salvo.

Sempre in Campania, in Irpinia, i carabinieri sono intervenuti a Mirabella Eclano, dove uno smottamento ha causato l’apertura di una voragine di circa 15 metri e la caduta di un traliccio elettrico. A Venticano, invece, una quercia secolare è crollata in un giardino privato. In entrambi i casi sono intervenuti i tecnici comunali per il ripristino.

Umbria sott’acqua: torrenti esondati e abitazioni allagate

Nel cuore dell’Umbria, in provincia di Perugia, la situazione è stata particolarmente critica. A Trevi, in località San Lorenzo, un torrente esondato ha allagato un piazzale e diverse abitazioni fino a 50 cm d’acqua. Altri due corsi d’acqua, i torrenti Ruicciano e Tatarena, sono straripati a Castel Ritaldi, causando ulteriori allagamenti. I vigili del fuoco sono al lavoro con idrovore e motopompe fin dalle prime luci dell’alba.

Maltempo in ritirata, ma il Nord resta a rischio fino a sabato

Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, la perturbazione si sta lentamente allontanando verso est, ma il suo passaggio lascerà strascichi al Nord almeno fino a sabato 13 settembre, a causa dell’arrivo di un nuovo fronte instabile. Nelle prossime ore, tuttavia, è attesa l’avanzata di un campo di alta pressione che dovrebbe riportare condizioni più stabili e soleggiate al Centro-Sud, inclusa la Calabria, già a partire da venerdì 12. Le previsioni indicano che da domenica 14 settembre, grazie alla rimonta dell’alta pressione, il tempo sarà ampiamente soleggiato su gran parte d’Italia, comprese le regioni settentrionali. Qualche residua instabilità potrà insistere sul Triveneto e sulle Alpi, ma in generale il bel tempo dominerà il weekend. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato