«Libertà di stampa in declino in Ue, anche in Italia»

il rapporto

ROMA Nel suo rapporto 2025 sullo Stato Globale della Democrazia, l’Istituto internazionale per la democrazia e l’assistenza democratica (International Idea) bacchetta l’Italia sulla libertà di stampa, menzionando l’uso da parte dell’intelligence di «spyware contro giornalisti e attivisti». Secondo il rapporto, «un paese su tre in Europa ha registrato un calo della libertà di stampa dal 2019 al 2024. Questo include i paesi in cui le libertà civili sono state influenzate negativamente dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia: Bielorussia, Ucraina e la stessa Russia. Tuttavia – si legge ancora – si sono osservati cali anche negli Stati membri dell’Ue, tra cui l’Italia, le cui agenzie di intelligence hanno utilizzato spyware contro attivisti per i diritti dei migranti e giornalisti», e la Slovacchia, «dove la chiusura dell’emittente pubblica nel 2024 è stata denunciata come interferenza politica nei media indipendenti». (ANSA)

