Occhiuto: «Su Tridico mi avvalgo della facoltà di non rispondere, basta quello che dice lui…»

“scintille” elettorali

LAMEZIA TERME «Siamo persone civili, educate, è normale che ci si stringa la mano quando ci si vede. Lui deve per forza attaccare me, io non attacco nessuno. Su Tridico mi avvalgo della facoltà di non rispondere, perché basta quello che dice lui… ». Lo ha detto il presidente uscente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ricandidato presidente per il centrodestra, con riferimento all’incontro di ieri a Catanzaro con il suo principale sfidante, Pasquale Tridico, candidato presidente per il centrosinistra, parlando con i giornalisti a margine della presentazione delle liste di Fratelli d’Italia a Lamezia Terme.

Il rapporto con Fratelli d’Italia

Occhiuto, accolto con un caloroso abbraccio dal responsabile nazionale di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, ha rimarcato il clima d’intesa con il partito della Meloni: «Vedo tanto entusiasmo nella base di Fratelli d’Italia. Con i vertici meloniani ho da anni un rapporto bellissimo, intessuto con il filo forte dell’amicizia oltre che un buon rapporto politico. E – ha proseguito Occhiuto – sono convinto che Fratelli d’Italia avrà un grande risultato alle Regionali come merita e come merita Giorgia Meloni».

Sempre dietro Forza Italia però? hanno chiesto i giornalisti: «Io sono qui come leader della coalizione, il vicesegretario nazionale di Forza Italia lo faccio fuori dalla Calabria, qui faccio il presidente che tiene al buon risultato del centrodestra. Suppongo però che Forza Italia sarà il primo partito della coalizione», ha concluso Occhiuto con un sorriso. (a. c.)

