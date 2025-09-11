Polonia, 40mila soldati a confine con Russia e Bielorussia

la crisi

La Polonia sta schierando circa 40.000 soldati ai confini con Bielorussia e Russia, a seguito delle crescenti tensioni seguite all’incursione su larga scala di droni. Lo riporta l’emittente polacca Tvp World. Si prevede che le periodiche esercitazioni congiunte russo-bielorusse, denominate Zapad 2025, coinvolgeranno decine di migliaia di soldati, il che ha spinto la Polonia a schierare “circa 40.000” propri soldati vicino al confine orientale. “La Polonia si sta preparando alle manovre Zapad 2025 da molti mesi”, ha dichiarato Cezary Tomczyk, viceministro della Difesa, all’emittente Polsat News. “L’esercito polacco ha condotto esercitazioni a cui hanno preso parte oltre 30.000 soldati polacchi, oltre a soldati dell’alleanza [NATO], per rispondere adeguatamente”, ha affermato. “Ricordiamo che Zapad 2025 è un’esercitazione offensiva”.

Intanto, la Francia ha deciso di mobilitare tre caccia Rafale “per contribuire alla protezione dello spazio aereo polacco” e dell’Europa orientale con la NATO, dopo le “incursioni di droni russi in Polonia”, ha annunciato giovedì Emmanuel Macron. “Me ne sono impegnato ieri con il primo ministro polacco” Donald Tusk, ha detto il presidente francese sul network X, precisando di aver parlato anche con il segretario generale della NATO Mark Rutte e il primo ministro britannico Keir Starmer. “Non cederemo alle crescenti intimidazioni della Russia”, ha assicurato.

Infine, la Russia ha chiesto alla Polonia di riconsiderare la sua decisione di chiudere il confine con la Bielorussia, una misura presa in risposta alle manovre militari congiunte russo-bielorusse previste dal 12 al 16 settembre. “Chiediamo a Varsavia di riflettere sulle conseguenze di misure così controproducenti e di riconsiderare la decisione il prima possibile”, ha dichiarato in un comunicato la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova.