Lupi: «Noi Moderati sarà la vera sorpresa. L’obiettivo? Almeno due consiglieri regionali»

verso il voto

LAMEZIA TERME «L’ultima volta a Lamezia è andata molto bene, l’11% e anche questa volta Noi Moderati non solo sarà determinante per la riconferma del presidente Occhiuto ma – ne sono convinto – sarà la vera sorpresa anche alle elezioni regionali». Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, a Lamezia Terme per presentare le liste del partito alle Regionali a sostegno del candidato presidente della Regione per il centrodestra, Roberto Occhiuto. Secondo Lupi «c’è entusiasmo, abbiamo liste fortissime, abbiamo ridato voce e speranza a tanti amici del centrodestra che erano delusi e si rifugiavano nell’astensione. È la forza di Noi Moderati a livello nazionale, ma anche qui in Calabria: la nostra sfida è che la politica torni a essere seria, competente, credibile, capace di dire anche no e capace innanzitutto di avere chiaro il bisogno della propria gente. Questo è il compito dei moderati. E il consenso ci sarà: prenderemo più del doppio dei voti della volta precedente».

«Obiettivo: due consiglieri regionali»

Con Lupi il vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale di Noi Moderati Pino Galati, i dirigenti Maurizio Vento, Nino Foti e Franco Pichierri, e tutti i candidati tra cui Valeria Fedele e Vito Pitaro (già consiglieri regionali), Riccardo Rosa, Lea Concolino. A portare un saluto anche il sindaco di Lamezia Mario Murone, alla cui elezione Noi Moderati ha contribuito, del resto, in modo decisivo. Lupi quindi fissa l’obiettivo di Nm, che – spiega – «è quello di avere almeno due consiglieri regionali e dare un contributo decisivo all’elezione e alla riconferma del presidente Occhiuto, che ha ben governato ma che ha bisogno in consiglio regionale di una presenza politica come la nostra. In questi anni tanta acqua sotto i ponti è passata, Noi Moderati è cresciuta, è diventata oggettivamente la quarta proposta politica del centrodestra, con autorevolezza e serietà, e con un ritorno alla politica che non fa solo promesse, ma ritorna ad essere molto concreta. Il coraggio della responsabilità è la nostra sfida».

«Patto vergognoso nel centrosinistra»

Uno sguardo agli avversari da parte di Lupi: «La cosa che più mi dispiace – prosegue il leader di Noi Moderati – è aver visto come il centrosinistra, pur di avere il Movimento 5 Stelle in tutta Italia, abbia sottoscritto un patto vergognoso che è quello che riguarda il ritorno a un reddito di cittadinanza. La gente chiede la dignità di un lavoro e una retribuzione giusta, non minima: abbiamo visto come il reddito di cittadinanza è fallito e invece la sinistra ritorna all’assistenzialismo. Il centro torna ad essere fondamentale, perché non si governa se non c’è responsabilità e in politica la sfida vera è sempre quella del governo. I calabresi hanno dato quattro anni fa il consenso al centrodestra al presidente Occhiuto: oggi per il centrodestra – rileva Lupi – la sfida è chiedere ai calabresi se il buon governo c’è stato e anche su che cosa possiamo migliorare, sia nelle Marche che in Calabria e il centro a mio avviso sarà determinante».

L’intervento di Galati

A sua volta Galati evidenzia come quelle di Noi Moderati sono «liste che nascono dal territorio e vedono in campo persone che hanno già militato nella vita politica, ma sono liste anche aperte a società civile, a giovani e donne. Noi vogliamo esserci in Consiglio regionale, non solo per dare il contributo a Occhiuto, ma per affermare anche le ragioni di Nm, che sono le ragioni di chi vuole far sì che la voce dei più deboli si faccia sentire, e si faccia sentire e la voce dei giovani che vogliono guardare avanti» (a. cant.)

