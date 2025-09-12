Praia a Mare, si chiude la sedicesima edizione del Campus Afam – VIDEO

ultima serata

PRAIA A MARE Si è chiusa la sedicesima edizione, a Praia a Mare, del Campus AFAM – Campus Internazionale di Alta Formazione Musicale, organizzato dal Conservatorio Tchaikovsky con la direzione artistica dei maestri Filippo Arlia e Umberto Napolitano.

Una settimana interamente dedicata alla musica, con quattro concerti di altissimo livello e una ricca offerta formativa che spazia dai grandi classici ai linguaggi contemporanei. Il programma è impreziosito da masterclass di musica classica, jazz, pop/rock e tradizionale, tenute da artisti di fama internazionale. Ieri sera la serata conclusiva con l’esibizione della Big band del dipartimento Jazz diretta dal maestro Carlo Cattano ed un solista di eccezione, Johannes Herrlick. (redazione@corrierecal.it)

