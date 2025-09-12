Siracusano: «Il Ponte è indispensabile per la Sicilia, la Calabria e per il Paese»

il dibattito

«L’Alta velocità arriverà fino alla Sicilia solo grazie alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Le grandi opere nella storia sono sempre state attrattori di altri investimenti e di altre opere pubbliche». Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “L’aria che tira”, su La7. «Pietro Ciucci, l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina, negli ultimi anni ha dovuto combattere contro ogni forma di resistenza alla realizzazione di questa grande opera, quindi un grande in bocca al lupo per i prossimi step: forza Pietro, noi del Sud siamo con te – ha aggiunto -. Il Ponte sullo Stretto è indispensabile per la Sicilia, per la Calabria e per il Paese, e rivoluzionerà l’economia dell’intero Mezzogiorno. In altre parti del mondo non esistono sondaggi con pro e contro in merito alle grandi infrastrutture che ovunque determinano sviluppo. Le grandi opere non sono né di destra né di sinistra. Questa è l’opera più studiata della storia, non ci sono dubbi sulla fattibilità tecnica, così come il finanziamento è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Andiamo avanti e stop con le chiacchiere ideologiche», ha concluso Siracusano.

