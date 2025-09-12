Tentato colpo di Stato, Bolsonaro condannato a 27 anni

dal brasile

BRASILIA La sezione della Corte Suprema brasiliana ha condannato l’ex presidente Jair Bolsonaro a 27 anni e tre mesi per tentato colpo di Stato e altri reati connessi.

Dopo i giudici Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, e Flávio Dino, anche il presidente del collegio, Cristiano Zanin ha ritenuto il leader di destra colpevole di tutte le accuse.

Immediato è arrivato il commento di Donald Trump, che ha parlato di «condanna sorprendente», affermando che quanto avvenuto al leader brasiliano è quanto “hanno cercato di fare” con lui. «Ho accertato che Jair Messias Bolsonaro ha commesso i reati che gli sono stati attribuiti in qualità di leader dell’organizzazione criminale», ha affermato nel corso del processo Lucia presentando il suo voto.

La decisione del Brasile su Jair Bolsonaro è «ingiusta»; «risponderemo a questa caccia alle streghe«. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio.

«Continuano le persecuzioni politiche da parte di chi viola i diritti umani come Alexandre de Moraes, mentre lui e altri membri della Corte suprema del Brasile hanno ingiustamente deciso di incarcerare l’ex presidente. Gli Stati Uniti risponderanno a questa caccia alle streghe», afferma Rubio.Ieri il giudice Luiz Fux, con una dichiarazione fiume durata più di 13 ore, aveva chiesto l’assoluzione dell’ex capo di Stato e l’annullamento del processo perché – aveva affermato – la Corte suprema non è il foro competente. Ma la sua è rimasta una voce isolata.

Gli imputati sono accusati di associazione a delinquere armata, tentata abolizione violenta dello Stato di diritto democratico, colpo di Stato, danneggiamento aggravato contro il patrimonio pubblico e deterioramento di beni culturali protetti.

Dopo la condanna a 27 anni e 3 mesi per l’ex presidente Jair Bolsonaro, la Prima sezione della Corte suprema del Brasile ha inflitto pene severe anche agli altri protagonisti del tentato golpe tra fine 2022 e inizio 2023.

Il generale Walter Braga Netto, ex ministro della Difesa e della Casa Civile, già in carcere da dicembre, è stato condannato a 26 anni di carcere. Stessa sorte per l’ex comandante della Marina, Almir Garnier, e per l’ex ministro della Giustizia Anderson Torres, entrambi condannati a 24 anni.

Il generale Augusto Heleno, ex titolare del Gabinetto di Sicurezza Istituzionale, ha ricevuto 21 anni e rischia di perdere la patente militare: il suo caso passerà ora al Tribunale superiore militare.

L’ex ministro della Difesa Paulo Sérgio Nogueira è stato condannato a 19 anni, mentre l’ex capo dell’agenzia di intelligence Abin, oggi deputato del Partito liberale di Bolsonaro, Alexandre Ramagem, dovrà scontare 16 anni, un mese e 15 giorni.

Unica eccezione il tenente-colonnello Mauro Cid, ex aiutante di campo di Bolsonaro: grazie a un accordo di collaborazione giudiziaria sconterà solo 2 anni in regime aperto, ovvero con l’obbligo di dormire a casa sua. Nelle prossime ore il collegio della Corte si riunirà per determinare la sentenza, con le porte del carcere che per Bolsonaro si potrebbero aprire immediatamente.

