Verona, 21 tifosi dell’Hellas denunciati per aggressione ai napoletani

la vicenda

ROMA La Polizia di Stato di Verona ha denunciato 21 tifosi dell’Hellas Verona, dopo che lo scorso 23 maggio si sono resi autori di un’aggressione ai danni di alcuni tifosi napoletani che si trovavano nei pressi di un ristorante di Verona a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della Conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 11 presso la Sala Stampa della Questura di Verona, alla presenza del Dirigente della Digos.

