il caso
«Denunciare questo clima di odio insostenibile»
La premier Meloni su X con riferimento alle polemiche legate all’omicidio Kirk
Pubblicato il: 13/09/2025 – 16:18
ROMA “Charlie Kirk: è ora di denunciare questo clima di odio insostenibile”. Così su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rilanciando un passaggio video del suo intervento alla Festa nazionale dell’Udc. (Agi)
