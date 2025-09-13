Skip to main content

il caso

«Denunciare questo clima di odio insostenibile»

La premier Meloni su X con riferimento alle polemiche legate all’omicidio Kirk

Pubblicato il: 13/09/2025 – 16:18
«Denunciare questo clima di odio insostenibile»

ROMA “Charlie Kirk: è ora di denunciare questo clima di odio insostenibile”. Così su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rilanciando un passaggio video del suo intervento alla Festa nazionale dell’Udc. (Agi)

