Mondiali di atletica, a Tokyo eliminati Tamberi e Jacobs

sport azzurro

Arrivano brutte notizie per lo sport italiano da Tokyo, dove si stanno svolgendo i mondiali di atletica. Eliminati nei rispettivi sport gli ex campioni olimpici, proprio in Giappone, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Quest’ultimo chiude sesto (10.16 e suo stagionale) la sua semifinale e non accede alla finale dei 100m. Nonostante abbia corso meglio che in batteria, con una buona partenza, non ce la fa. Vince Lyles in 9.92, poi Ajayi con 9.93, terzo Simbine in 9.’96. «Devo prendermi un po’ di tempo per capire se ne vale la pena di continuare a soffrire. So che non sono quello da 10”16 però in questo momento questo sto correndo» ha detto l’atleta italiano. Male anche Tamberi, eliminato dalla gara di salto in alto ai mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. Per l’azzurro tre errori a quota 2,21. Gimbo, con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra, ha superato la misura di 2,16 al primo salto. Poi è apparso in difficoltà nella rincorsa, più lenta del solito, e negli appoggi con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. «Mi dispiace. Oggi le sensazioni erano buone. Ho fatto un risultato pietoso, quindi è giusto così» ha detto Tamberi. «Ho finito l’anno scorso con zero voglia di andare avanti, avrei voluto una quarta prova per provarci. So che i bassi possono servire per ripartire però fa male. Vorrei tornare a casa dalle mie donne che mi faranno passare questo brutto stato. Mi sono presentato con condizioni tutt’altro che buone ma sapevo di potere saltare oltre i 2,30 altrimenti non avrei lasciato in Italia la mia bambina di 20 giorni. Mi sento uno schifo».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato