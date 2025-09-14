Skip to main content

Vibo, folla commossa per l’ultimo saluto a Francesco Mirabelli. «Un dolore immenso» – VIDEO

Locali chiusi, lutto cittadino e duomo gremito: la comunità attonita per la morte del bambino di 3 anni schiacciato da una trave al Parco urbano

Pubblicato il: 14/09/2025 – 9:43
Vibo, folla commossa per l’ultimo saluto a Francesco Mirabelli. «Un dolore immenso» – VIDEO

VIBO VALENTIA È «un dolore immenso» quello che ieri ha raccolto centinaia di persone nel Duomo di San Leoluca per l’ultimo saluto a Francesco Mirabelli, il bambino di tre anni e mezzo morto dopo essere stato schiacciato da una trave al Parco urbano. Vibo piange la morte di un “suo” figlio, andato via troppo presto in un incidente sulle cui cause farà luca la Procura vibonese, ma ieri era il momento del dolore e di un silenzioso rispetto. Un silenzio infranto solo dagli applausi che hanno accompagnato la piccola bara bianca all’esterno del duomo.

Alle esequie, celebrate da monsignor Attilio Nostro, Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, hanno partecipato anche le autorità civili e militari, tra cui il prefetto Anna Aurora Colosimo, il questore Rodolfo Ruperti e il sindaco Enzo Romeo.  Anche i locali della città, in segno di lutto, hanno abbassato le saracinesche, mentre il cancello del Parco urbano si è ricoperto di palloncini bianchi, fiori, pupazzi e messaggi per Francesco. «Vola più in alto che puoi, piccolo Francesco» recita uno di questi.

