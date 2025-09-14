Skip to main content

Violentano una 12enne e diffondono il video su Whatsapp

Due giovani sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. L’indagine scatta dal racconto della vittima

Pubblicato il: 14/09/2025 – 9:50
Hanno abusato di una dodicenne e poi filmato le violenze diffondendole su gruppi WhatsApp. È quanto accaduto a Sulmona, centro abruzzese nella Valle Peligna, dove due giovanissimi, un diciottenne e un quattordicenne, sono stati indagati dalla Procura con l’accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. A darne notizia sono il Centro e il Messaggero, nelle sue pagine abruzzesi. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio il racconto della giovane vittima ai propri genitori a far scattare le indagini che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico dei due indagati. (Ansa)

