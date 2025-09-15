Farmaci e droga con ricette false: blitz dei Nas, 9 arresti

l’operazione

ROMA Un sistema di approvvigionamento illecito di farmaci ad azione stupefacente, mediante l’uso di ricette mediche false e documenti di identità contraffatti, e di attività parallele di spaccio di sostanze stupefacenti è stato scoperto a Latina e in provincia all’esito di una complessa attività investigativa. Nove le ordinanze di custodia cautelare eseguite nelle prime ore della mattinata dai carabinieri del Nas di Latina sotto il coordinamento della locale procura. Oltre 50 i militari del comando carabinieri per la Tutela della Salute, del comando provinciale di Latina, del nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria, impegnati nell’operazione con cui è stata smantellata la rete di spaccio, che operava tra Latina, Cisterna di Latina e Sermoneta. I provvedimenti restrittivi della libertà personale sono stati emessi dal gip del tribunale di Latina. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della giornata odierna. (Ansa)

