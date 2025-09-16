Alta velocità, almeno un treno su 5 arriva in ritardo

i nodi dei trasporti

MILANO Il 31% dei Frecciarossa e il 20% dei treni Italo arrivano oltre l’orario previsto. Gli Intercity risultano ancora più problematici, con un ritardo medio del 41%. Sono questi i numeri principali dell’indagine di Altroconsumo presentata oggi alla Camera dei deputati e basata su oltre 28.000 rilevazioni effettuate tra il 25 luglio e il 5 settembre 2025 su 54 tratte e 43 giorni di monitoraggio.

Lo studio prende in considerazione i convogli in servizio tra le 6:00 e le 23:45 attraverso 19 città. Per i Frecciarossa l’indagine evidenzia un tasso medio di treni in ritardo del 31%: sulle direttrici adriatiche i ritardi superano il 50%. Il caso più critico è la tratta Bari Centrale-Milano Centrale, con oltre il 70% dei treni in ritardo, mentre sulla Salerno-Torino Porta Nuova la percentuale raggiunge il 53%. Sulla più trafficata – da Milano Centrale a Roma Termini – i Frecciarossa in ritardo sono il 18% partendo da Milano e il 25% nel senso opposto.

Italo mostra una performance migliore sulla media delle tratte esaminate: in ritardo è il 20% dei suoi convogli. Le tratte più critiche per Italo sono Napoli Centrale-Venezia Mestre, con ritardi nel 40% dei casi, e Reggio Calabria Centrale-Roma Termini, con ritardi al 38%. Sulla Milano Centrale-Roma Termini i treni Italo registrano ritardi nel 15% dei casi da Milano (19% nel verso opposto). Sul confronto diretto delle tratte monitorate in comune, Italo risulta in media di poco più puntuale: 20% di ritardi contro il 26% dei Frecciarossa.

Gli Intercity di Trenitalia sono invece il servizio peggiore dell’indagine: sulle 24 tratte analizzate i convogli Intercity sono giunti oltre l’orario previsto nel 41% dei casi. La tratta Reggio Calabria Centrale-Salerno registra ritardi in oltre l’80% dei casi, mentre quelle adriatiche come Lecce-Bologna Centrale e Roma Termini-Taranto mostrano ritardi intorno al 60%.

Altroconsumo sottolinea che, con le regole attuali, rimborsi e indennizzi scattano solo per ritardi superiori a 30 minuti per i treni alta velocità, una soglia che lascia senza ristoro la maggioranza dei passeggeri. Secondo l’associazione, abbassando la soglia di diritto al rimborso a 15 minuti la platea dei passeggeri rimborsati raddoppierebbe mediamente, ampliando i soggetti aventi diritto a un ristoro. «È indispensabile rafforzare le tutele, introducendo indennizzi più equi e automatici, che scattino anche per ritardi inferiori a quelli oggi previsti dal regolamento europeo», ha dichiarato in una nota Federico Cavallo, responsabile relazioni esterne di Altroconsumo.

La ricerca mette anche in evidenza un peggioramento dei tempi di percorrenza: la Milano Centrale-Roma Termini, un tempo indicata con tempi intorno a 3 ore, oggi presenta una percorrenza media pari a 3 ore e 20 minuti.

