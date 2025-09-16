Skip to main content

ALTISSIMA TENSIONE

Israele entra a Gaza City

Segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache

Pubblicato il: 16/09/2025 – 0:15
Israele entra a Gaza City

ROMA I media della Striscia di Gaza riferiscono che carri armati israeliani sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. Contemporaneamente, sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache. (Ansa)

