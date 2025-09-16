Si legge in: 1 minuto
ALTISSIMA TENSIONE
Israele entra a Gaza City
Segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache
ROMA I media della Striscia di Gaza riferiscono che carri armati israeliani sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. Contemporaneamente, sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache. (Ansa)
